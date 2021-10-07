Япония вновь отложила пуск ракеты Epsilon с вьетнамским спутником NanoDragon

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в четверг вновь отложило запуск ракеты-носителя Epsilon-5 с девятью спутниками, включая вьетнамский аппарат NanoDragon. Об этом объявило JAXA в ходе прямой трансляции готовившегося старта.

Отмечается, что причиной отмены запуска стал сильный ветер в районе космодрома Утиноура в префектуре Кагосима. О новой дате старта на данный момент не сообщается.

Изначально запуск был запланирован на 1 октября, однако был отложен из-за проблем с радиолокационным оборудованием, установленным в центре управления полетами на космодроме. NanoDragon, который весит 3,8 кг, был разработан, собран и протестирован специалистами Национального космического центра при Вьетнамской академии науки и технологий. Он должен принимать и передавать сигналы автоматической системы идентификации для отслеживания перемещения судов и контроля деятельности на море.

Помимо него, Epsilon-5 должен вывести на орбиту еще восемь японских небольших спутников, в том числе разработки компании Mitsubishi Heavy Industries.