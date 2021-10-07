Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" доставили к месту запуска

ПЕКИН, 7 октября. /ТАСС/. Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" и ракета-носитель Long March-2F Y13 (CZ-2F Y13) в четверг доставлены на стартовую площадку космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР. Об этом говорится в сообщении Программы пилотируемых полетов Китайского национального космического управления (CNSA), опубликованном в официальном аккаунте в социальной сети WeChat.

"Объекты и оборудование на стартовой площадке находятся в нормальном состоянии", - сказано в заявлении. Также отмечается, что в ближайшем будущем планируется провести финальную проверку перед запуском корабля к главному модулю китайской космической станции. Дата и время пуска пока не сообщаются.

"Шэньчжоу-13" доставит на китайскую космическую станцию экипаж из трех тайконавтов (принятое в Китае наименование участников космических полетов). Ожидается, что среди них будет женщина.

Китай в апреле вывел на орбиту базовый модуль национальной космической станции. С 17 июня по 16 сентября на станции работали трое космонавтов из экипажа "Шэньчжоу-12". За это время тайконавты совершили два выхода в открытый космос для монтажа оборудования.

В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и завершится в 2022 году. Программа предусматривает еще семь запусков: доставку на орбиту еще двух лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэньтянь", двух грузовых кораблей и трех пилотируемых экспедиций с тайконавтами. Общая масса станции составит более 90 тонн. На ней смогут одновременно работать три космонавта и до шести человек при смене экипажа. Срок эксплуатации станции составит около 10 лет.

После завершения формирования основных элементов станции на ту же орбиту будет выведен автономный модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом. Диаметр его зеркала составит 2 метра. Модуль будет оснащен собственными двигателями: предполагается, что он время от времени будет пристыковываться к станции для ремонта, дозаправки и обслуживания оборудования.