Рогозин: на основе робота "Маркер" могут создать системы для освоения Луны

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Научно-технический задел, сформированный в ходе создания роботехнической платформы "Маркер", может лечь в основу при создании техники для использования на Луне. Об этом написал в четверг глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале .

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"Сформированный научно-технический задел и технологии, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут применены при создании техники для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы", - написал он.

По словам Рогозина, сейчас разработано пять роботизированных платформ "Маркер": две на колесном шасси и три гусеничные. Также конструкторы уже отрабатывают возможность автономного движения как единичных платформ, так и платформ в группе.

Роботехническая платформа "Маркер" в охранном исполнении в рамках тестирования привлечена к патрулированию космодрома Восточный. "Маркер" работает как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах. На космодроме роботехническая платформа отрабатывает задачи автономного патрулирования наземной инфраструктуры по выделенным маршрутам. Кроме того, в его задачи входит выявление нарушителей, их идентификация и перехват, а также противодействие террористическим актам, борьба с беспилотниками.