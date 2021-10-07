Рогозин считает, что спутники Маска смогут применяться в военных целях

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин убежден, что спутники компании Илона Маска SpaceX Starlink в будущем смогут применяться в военных целях, в том числе для управления крылатыми ракетами, спецназом и агентурной сетью.

"Все говорят, что это потрясающе, это частный инвестор. Слушайте, не надо рассказывать сказки! В этом году они получили около $900 млн, вся субсидия - $20 млрд - на ближайший период. Возникает вопрос, а государству почему это нужно? Потому что такого рода космические аппараты раздают интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, их "перепрошивкой" полетного задания уже в самом полете, [могут использоваться для] управления спецназом, агентурной сетью, [производить] разложение напрямую на мобильные телефоны с помощью того самого интернета так называемого контента сугубо политического и, скорее всего, антироссийского, чтобы мы не могли суверенно защитить свой собственный интернет", - выразил мнение Рогозин в эфире Первого канала.

Глава Роскосмоса напомнил, что на сегодняшний день было выведено 1,8 тыс. космических аппаратов Starlink, следующий этап будет включать размещение 17 тыс. таких аппаратов, потом 42 тыс. спутников. Он также напомнил, что сейчас на орбиту выводятся многоспутниковые группировки других стран.

"Мы, конечно, тоже стоять не будем на месте. У нас есть программа "Сфера", в этом году мы ее представили президенту и будем выводить сотни своих аппаратов, чтобы обеспечить для себя защиту собственного суверенитета в этой информационной среде", - заключил Рогозин.