Глава космического агентства сообщил, что Украина работает над запуском своего космонавта

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Государственное космическое агентство Украины ведет активную работу над запуском своего космонавта на орбиту. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Тафтай в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в пятницу.

"Мы сейчас активно работаем над этим. Не хочу называть какие-то сроки, но подчеркиваю, работа над этим ведется", - сказал он, отвечая на вопрос о примерных сроках отправки космонавта.

По словам Тафтая, сейчас космическое агентство также работает над созданием высокотехнологичных элементов для лунного поселения. "Например, у КБ "Южное" (г. Днепр) есть очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких больших проектов как лунное поселение", - указал глава Госкосмоса.

Первый и единственный космонавт Украины Леонид Каденюк был отправлен в космос в 1997 году в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле "Колумбия" (STS-87). Во время своего пребывания на орбите 19 ноября - 5 декабря он выполнял эксперименты Института системных исследований человека.