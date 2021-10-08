По два пуска легкой и тяжелой "Ангары" с космодрома Плесецк пройдут в 2022 году

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК /Архангельская область/, 8 октября. / ТАСС/. Два пуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" и два пуска ее легкой версии планируется осуществить с космодрома Плесецк в следующем году, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин.

"В следующем году спланированы два пуска легкой "Ангары" и два пуска ракеты "Ангара-А5" - тяжелой - с целью завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет "Ангара" для выполнения дальнейших задач военного космоса", - доложил он Шойгу, который в пятницу проверяет модернизацию космодрома Плесецк в Архангельской области.

Главком также отметил, что сейчас ведется сборка ракеты "Ангара-А5", дата пуска будет определена 20 декабря.

"Ведется сборка данной ракеты космического назначения. Комплексные испытания планируем [провести] 18-24 октября, проверка готовности к пуску - с 16 по 21 декабря. 20 декабря готовы будем вам доложить о конкретном сроке пуска данной ракеты", - сказал Суровикин Шойгу.

Как сообщал источник ТАСС в ракетно-космической отрасли, сборка "Ангары-А5" началась на космодроме Плесецк 16 сентября.