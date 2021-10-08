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Россияне увидят звездопад Дракониды, несмотря на малый размер частиц космической пыли

Метеорный поток будет состоять из частиц размером от нескольких микрон до пары миллиметров, отделившихся от кометы Джакобини - Циннера
Метеорный поток Дракониды на острове Русский Юрий Смитюк/ТАСС, архив
Описание
Метеорный поток Дракониды на острове Русский
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Метеорный поток Дракониды на этих выходных будет состоять из частиц космической пыли размером от нескольких микрон до пары миллиметров, отделившихся от кометы Джакобини - Циннера. Крупные метеоры Дракониды в 2021 году не встретятся с Землей, однако даже миниатюрных частиц будет достаточно для того, чтобы жители России увидели звездопад, рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе Института прикладной астрономии (ИПА) РАН.

"Каждая пылинка движется с космическими скоростями, от 5 до 20 и более км/с. На такой скорости они влетают в атмосферу и сгорают за доли секунд. Эти следы сгорания мы видим в качестве звезды. В этом году они размером от нескольких микронов до миллиметров", - пояснили в пресс-службе.

В прошлые годы из потока Дракониды в атмосферу попадали и более крупные метеоры размером до 1 м, которые называют болидами. Такие метеоры гораздо ярче обычных "падающих звезд" и при сгорании в воздухе они часто шипят и оставляют за собой хвост из мелких частиц, иногда нарушая радиосвязь.

В эти выходные по России жители смогут в разной степени наблюдать поток миниатюрных метеоров. Лучше всего разглядеть звездопад в предрассветные часы смогут жители северных широт, в том числе Петербурга и Мурманска, отметили в пресс-службе. В ночь с 8 на 9 октября в атмосферу будут входить до 30 метеоров в час, следует из подсчетов специалистов ИПА РАН.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Московского планетария, максимума активности метеорный поток достигнет в эту пятницу в 22:00.

"Название потока происходит от созвездия Дракон, в котором находится его радиант <...> Для наблюдателя в средней полосе России в период максимума Драконид созвездие Дракон располагается после полуночи в северо-западной части неба", - также пояснили представители планетария.

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