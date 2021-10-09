В Роскосмосе распорядятся скафандрами Пересильд и Шипенко после их возвращения

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Судьба скафандров актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые стали первыми представителями киноиндустрии в космосе, будет определена после их возвращения на Землю. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

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В госкорпорации отметили, что последние несколько лет скафандры после полета передаются на ответственное хранение в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия". "Что касается непосредственно скафандров участников космического полета Ю. Пересильд и К. Шипенко, их дальнейшая судьба будет определена после возвращения экипажа на Землю", - отметили в Роскосмосе.

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Пересильд и режиссер Шипенко отправились на МКС на корабле "Союз МС-19" с космодрома Байконур 5 октября. Корабль пристыковался к модулю "Рассвет" Международной космической станции в телеоператорном режиме.