Эксперты: санкции Запада осложнили замену комплектующих на российском сегменте МКС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Процесс замены комплектующих изделий (КИ) на российском сегменте (РС) Международной космической станции (МКС) существенно усложнился из-за введенных в отношении РФ санкций, а также прекращения существования предприятий или попадания их под юрисдикцию других стран, в том числе Украины. Об этом говорится в материале сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия", опубликованном в журнале " Космическая техника и технологии " (издание корпорации).

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"Ряд приборов и блоков изготавливался на предприятиях, которые прекратили свое существование или попали под юрисдикцию других государств (Украина), или под санкции, не позволяющие использовать требуемые комплектующие изделия (элементную базу) импортного производства. Это привело к дефициту КИ для замены и существенно усложнило процессы замены КИ на модулях РС МКС в процессе полета, увеличило затраты и продолжительность проведения работ по изготовлению КИ", - говорится в материале.

Как уточнили специалисты, многие комплектующие уже сняты с производства. Одной из основных проблем является прекращение выпуска элементной базы, которая существовала во время разработки первых модулей РС МКС. В настоящий момент, отмечается в материале, из 1 727 элементов российского сегмента МКС, для которых ведется учет их полетного ресурса, на 31 декабря 2020 года "641 элемент выработал свой ресурс (или 37%)".

"Проводимый в РКК "Энергия" анализ технического состояния РС МКС показывает возможность продления срока функционирования РС МКС до 2024 года включительно", - говорится в журнале. Для этого необходим постоянный контроль за техническим состоянием систем и оборудования, регламентные работы, а также своевременное проведение ремонта для устранения выявляемых отказов и неисправностей.

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед РКК "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.