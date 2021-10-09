Первый пуск сверхлегкой ракеты "Иркут" запланирован на 2024 год

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель сверхлегкого класса (РН СЛК) "Иркут", разработка которой ведется в головном научном институте Роскосмоса, совершит первый полет в 2024 году. Об этом говорится в материале журнала "Космическая техника и технологии" (издание Ракетно-космической корпорации "Энергия").

"В вопросе разработки отечественных РН СЛК можно отметить разрабатываемый специалистами АО "ЦНИИмаш" проект по созданию РН СЛК "Иркут", - говорится в материале.

Согласно представленным данным, предполагается как одноразовая, так и многоразовая версия "Иркута". Первый пуск для них запланирован на 2024 год. Предполагается, что одноразовый "Иркут" сможет выводить на низкую околоземную орбиту 584 кг полезной нагрузки, на геосинхронную - 84 кг. Многоразовая версия ракеты с самолетным возвращением ступени будет выводить на низкую околоземную орбиту 398 кг, а на геосинхронную - 60 кг.

Пуски носителя планируется осуществлять в том числе с космодрома Плесецк.

В конце сентября Роскосмос опубликовал годовой отчет за 2020 год. В нем сообщалось, что госкорпорация продолжила разработку подвижного космического ракетного комплекса со сверхлегкой ракетой-носителем "Иркут".