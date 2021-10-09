Госкомиссия одобрила вывоз ракеты "Союз" со спутниками OneWeb на стартовый стол Восточного

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Госкомиссия на космодроме Восточный приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 спутниками британской компании OneWeb на стартовый стол. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

"Госкомиссия на космодроме Восточный приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1б" и ее установке на стартовом комплексе 11 октября", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Запуск британских спутников связи OneWeb с Восточного запланирован на 12:40 мск 14 октября. Группировка британских аппаратов на низкой околоземной орбите насчитывает 322 спутника. Предстоящий запуск должен довести количество аппаратов OneWeb на орбите до 358.

Работы ведутся по контракту компании "Главкосмос" с Arianespace (оператор запуска) и компанией Starsem.