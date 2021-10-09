До конца 2027 года планируется осуществить более 15 пусков ракеты "Ангара"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 15 пусков ракет-носителей "Ангара" планируется осуществить в рамках испытаний и серийных пусков до конца 2027 года. Об этом говорится в материалах, представленных министру обороны Сергею Шойгу в рамках поездки на Плесецк, кадры которой показаны в эфире ГТРК "Поморье".

Согласно таблице, в 2021 году планируется один пуск, в 2022 и 2023 годах - два, с 2024 по 2027 годы - по три пуска. До конца 2022 года будут продолжаться летные испытания, после чего начнутся серийные запуски. Класс ракет в таблице не указан.

Накануне Шойгу посетил космодром Плесецк.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин доложил главе оборонного ведомства, что в следующем году планируется осуществить с космодрома два пуска легкой "Ангары" и два пуска тяжелой ракеты "Ангара-А5", чтобы завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет "Ангара" для выполнения дальнейших задач военного космоса. Главком также отметил, что сейчас ведется сборка ракеты "Ангара-А5", дата пуска будет определена 20 декабря.