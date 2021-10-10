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Рогозин: процесс адаптации Пересильд и Шипенко к условиям невесомости идет с опережением

Гендиректор Роскосмоса сообщил, что данные о состоянии участников полета поступают не менее трех раз в сутки

ТАСС, 10 октября. Процесс адаптации актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко к условиям невесомости на борту МКС идет с некоторым опережением. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Приятно было узнать (я подозревал, что так будет, так оно и случилось), что и Юлия Пересильд, и Клим Шипенко по состоянию здоровья оказались отменно подготовлены, поэтому процесс адаптации идет даже не планово, а с некоторым опережением", - сказал Рогозин в интервью Первому каналу.

По словам главы Роскосмоса, это очень важно для медицинских специалистов. "Они будут давать им больше возможностей задействовать рабочее время, которое у них есть на орбите", - отметил он.

Гендиректор госкорпорации пояснил, что данные о состоянии участников полета поступают не менее трех раз в сутки.

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС на корабле "Союз МС-19" с космодрома Байконур 5 октября. Корабль пристыковался к модулю "Рассвет" Международной космической станции в телеоператорном режиме.

Пересильд и Шипенко снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Актриса и режиссер проведут на орбите в целом 12 суток и вернутся на Землю с космонавтом Новицким на корабле "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18").

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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