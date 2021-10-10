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Пандемия COVID-19

Роскосмос приостановит испытания двигателей и направит кислород в больницы

Как сообщил глава госкорпорации, предприятие "Химавтоматики" уже передает медучреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода
Здание КБ "Химавтоматики" в Воронеже Кристина Бражникова/ТАСС
Описание
Здание КБ "Химавтоматики" в Воронеже
© Кристина Бражникова/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Испытания двигателей на воронежском КБ "Химавтоматики" приостановят до конца месяца, чтобы сэкономить кислород для лечения больных. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных, сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ "Химавтоматики", - сообщил он.

По его словам, одно это предприятие передает медицинским учреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода.

В августе Рогозин заявлял, что корпорация уже три месяца передает почти весь производимый предприятиями кислород в лечебные учреждения, перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия COVID-19
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