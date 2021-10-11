"Союз-2.1б" установили в стартовую систему Восточного перед запуском спутников OneWeb

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb установлена в стартовую систему космодрома Восточный. Об этом в понедельник говорится в сообщении Роскосмоса.

"Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 новыми космическими аппаратами OneWeb установлена в стартовую систему", - сообщается в Twitter Роскосмоса.

В госкорпорации уточнили, что теперь предстоит выполнить наезд мобильной башни обслуживания и подъем площадок кабины обслуживания. Затем специалисты приступят к работам по графику первого стартового дня.

Запуск британских спутников связи OneWeb с Восточного запланирован на 12:40 мск 14 октября. На сегодняшний день группировка британских аппаратов на низкой околоземной орбите насчитывает 322 спутника. Предстоящий запуск должен довести количество аппаратов OneWeb на орбите до 358.

Работы ведутся по контракту компании "Главкосмос" с Arianespace (оператор запуска) и компанией Starsem.