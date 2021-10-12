Орбиту МКС поднимут на 940 м для подготовки к старту "Союза" с туристами из Японии

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет поднята почти на километр во вторник в рамках подготовки к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-20", на котором отправятся в космос два туриста из Японии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 октября 2021 года и проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту и посадкой транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-20", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, маневр будет выполнен при помощи двигателей модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Они будут включены в 10:05 мск и проработают 38,9 секунды. "После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции увеличится на 940 м, а средняя высота орбиты увеличится до 420,45 км", - добавили в госкорпорации.

Сейчас на борту МКС находятся десять членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, также на борту будут находиться японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано.