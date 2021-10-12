Космонавты не попросили доставить им на МКС икру для новогоднего стола

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров не заказали икру для новогоднего застолья на МКС. Об этом сообщил ТАСС завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

"Икру (красную, черную) не просили. Нет икры в этот раз", - сказал Агуреев.

По словам завотделом питания, в Новый год члены экипажа получат то, что пришлют на грузовом корабле "Прогресс МС-18" в конце октября.

Он уточнил, что в дополнительный набор для космонавта Петра Дуброва включены икра кабачковая, любительская, баклажанная, дробленая брусника, пюре из кураги, творог с облепиховым пюре, супы из шампиньонов, крестьянский, грибы по-старорусски, пюре картофельное с грибами, пюре картофельное с луком, каша рисовая с курагой, каша молочная пшеничная, каша гречневая с молоком. Также для космонавта будут отправлены заливной осетр, сливочный сыр, пюре их кураги, радужная форель, говяжий язык, желе, баранина с овощами.

"Для [Антона] Шкаплерова: ассорти мясное, говядина под майонезом, свинина рубленая с яйцом, телятина, чахохбили, мясо куриное с яйцом, омлет куриный с мясом, омлет с куриной печенью, мясо куриное с мускатным орехом, баранина с овощами, пюре картофельное с луком, молоко коровье, чай без сахара, чай зеленый без сахара, чай с ароматом лимона без сахара, коврижка, хлеб бородинский, печенье имбирное", - добавил Агуреев.

Грузовой корабль "Прогресс МС-18" будет запущен к Международной космической станции (МКС) 28 октября. Его затопление запланировано на 31 мая 2022 года.