Модуль "Причал" запустят на ракете "Союз", украшенной под хохлому

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Роскосмос нанес на ракету-носитель "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту узловой модуль "Причал" в составе транспортного грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ", символику 800-летия Нижнего Новгорода и узоры под хохлому. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном во вторник.

"В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации "Роскосмос" с правительством Нижегородской области на ракету-носитель нанесена символика празднования этого события", - говорится в сообщении.

На фотографиях, опубликованных на сайте Роскосмоса, также видны наклейки с хохломой. Традиционная роспись зародилась в одноименном селе, которое сейчас входит в состав Нижегородской области.

Как уточнили в Роскосмосе, сейчас завершена сборка пакета (первой и второй ступени) ракеты-носителя в рамках подготовки к пуску. "После завершения сборочных операций совместный расчет специалистов госкорпорации "Роскосмос" выполнил перекладку "пакета" на место хранения. Технологические мероприятия выполнены в монтажно-испытательном корпусе технического комплекса площадки № 31", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября. По его словам, "Причал" позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового лунного корабля "Орел".

Узловой модуль должен пристыковаться к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС. Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил журналистам в Центре управления полетами, что госкомиссия проанализирует возникшие при запуске модуля "Наука" проблемы и учтет их при осеннем запуске узлового модуля.