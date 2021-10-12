Франция создаст мини-ракеты многоразового использования к 2026 году

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эманюэль Макрон поставил перед страной задачу создать к 2026 году в космической сфере мини-носители многоразового использования. Об этом он заявил во вторник, выступая в Елисейском дворце с презентацией новой инвестиционной программы "Франция-2030".

"Франции необходимо занять достойное место в новых тенденциях в освоении космоса, в так называемом новом космосе. Ей надлежит обеспечить на новом уровне свой суверенитет в этой области, развивать передовые технологии. В этой связи в краткосрочной перспективе перед ней стоит целый ряд целей. В первую очередь это создание мини-носителей многоразового использования. Мы надеемся достичь этой цели в 2026 году", - сказал Макрон в ходе более чем полуторачасового выступления, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в Twitter.

Другими важными задачами он назвал разработку и использование микро- и мини-спутников, создание новых поколений созвездий орбитальных космических аппаратов. Также стране предстоит разработать новые услуги в космической сфере.

"Франции следует оставаться страной-первопроходцем в области инноваций. Наша история - это реализация самых невероятных научных и космических замыслов", - подчеркнул при этом французский лидер.

В своем выступлении перед членами правительства, промышленниками и представителями общественности Макрон указал также на важность "вдвое увеличить в стране производство электронных компонентов к 2030 году". "Мы разработаем дорожную карту с целью обеспечения выпуска сверхмалых электронных компонентов с тем, чтобы стать в этой области одним из мировых лидеров. Инвестиции в сектор составят около €6 млрд", - заявил он.