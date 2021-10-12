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NanoRacks запустила с МКС три спутника на околоземную орбиту

Для выведения трех небольших спутников на низкую околоземную орбиту компания использовала шлюзовой модуль Nanoracks Bishop Airlock, который прибыл на станцию в декабре 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая компания Nanoracks осуществила во вторник запуск с борта Международной космической станции (МКС) трех научно-исследовательских спутников. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Для выведения трех небольших спутников на низкую околоземную орбиту компания использовала шлюзовой модуль Nanoracks Bishop Airlock, который прибыл на станцию в декабре 2020 года. Первым (в 14:00 мск) отделился от шлюза спутник CapSat Иллинойского университета (США), через полтора часа за ним последовали СuNaR2 Университета Пуэрто-Рико и SPACE HAUC Массачусетского университета (США).

Данная миссия по выведению спутников с борта МКС стала 21-й для компании. За это время Nanoracks уже вывела на орбиту более 200 подобных небольших аппаратов. Она применяет работающую с 2014 года технологию CubeSat Deployer, которая позволяет хранить и запускать спутники изолированно от МКС.

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