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Запуск корабля New Shepard с Уильямом Шетнером на борту. Видеотрансляция

Это второй пилотируемый полет этого корабля компании Blue Origin с пассажирами на борту

ТАСС/Ruptly/Blue Origin

Корабль New Shepard американской компании Blue Origin совершает второй пилотируемый полет с пассажирами на борту. Он отправляется с пусковой площадки в Ван-Хорне.

На борту находится 90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший капитана Джеймса Кирка в сериале "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969) и семи фильмах.

В полете также участвуют, в частности, Крис Бошуизен, бывший инженер NASA и соучредитель американской компании Planet Labs, Глен де Врис, вице-председатель подразделения компании Dassault Systmes, и вице-президент Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс.

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