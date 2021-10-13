Запуск корабля New Shepard с Уильямом Шетнером на борту. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly/Blue Origin

Корабль New Shepard американской компании Blue Origin совершает второй пилотируемый полет с пассажирами на борту. Он отправляется с пусковой площадки в Ван-Хорне.

На борту находится 90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший капитана Джеймса Кирка в сериале "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969) и семи фильмах.

В полете также участвуют, в частности, Крис Бошуизен, бывший инженер NASA и соучредитель американской компании Planet Labs, Глен де Врис, вице-председатель подразделения компании Dassault Systmes, и вице-президент Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс.