Корабль New Shepard компании Blue Origin начал второй пилотируемый полет

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin начал в среду второй пилотируемый суборбитальный полет. Трансляция ведется на сайте компании, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу.

Пуск ракеты-носителя был осуществлен в 09:50 по местному времени (17:50 мск) с космодрома в районе американского города Ван-Хорн (штат Техас). New Shepard в рамках суборбитального полета поднимется на высоту свыше 100 км, на которой четыре пассажира корабля, в том числе Уильям Шатнер, сыгравший главную роль в сериале "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969), окажутся в состоянии невесомости. Незадолго до этого произойдет отделение ракеты-носителя, которая совершит посадку на космодроме. Сам корабль спустя несколько минут также приземлится при помощи парашютов.