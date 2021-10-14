В Роскосмосе рассказали о сроках реабилитации Шипенко и Пересильд после возвращения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд пройдут примерно 10-дневную реабилитацию после возвращения на Землю, скорее всего, они придут в себя через неделю, рассказал замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по подготовке космонавтов - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Для них [Клима Шипенко и Юлии Пересильд] в течение 10 дней [будет длиться реабилитация]. Я думаю, через неделю они придут в себя. На восьмой день можно выходить на сцену", - пошутил Кононенко в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

По словам замначальника ЦПК, у членов экипажа, которые совершили длительный полет на орбиту, острый период реабилитации составляет две недели. "Сложно двигаться, перемещаться, разворачиваться, когда неустойчивое давление", - пояснил он.

Ранее в Центре подготовки космонавтов сообщили ТАСС, что сроки реабилитации после коротких полетов в космос обычно составляют семь дней, у актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко они будут зависеть от их самочувствия.

Пересильд и Шипенко снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Актриса и режиссер проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю с космонавтом Новицким на корабле "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") 17 октября.