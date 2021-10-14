"Прогресс" больше суток будет в автономном полете, ожидая условий для стыковки к "Науке"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-17" перестыкуется от модуля "Поиск" к модулю "Наука". Он проведет в автономном полете 29 часов, говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Отделение корабля "Прогресс МС-17" от стыковочного узла малого исследовательского модуля, намеченное на 02:41 московского времени [21 октября] по команде с Земли, состоится над бескрайними степями Монголии. После расстыковки корабль выполнит отход от станции и зависание в ожидании расчетных баллистических условий для стыковки с "Наукой", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, в течение 29 часов "Прогресс" будет находиться в автономном полете, совершая серию корректирующих маневров. Он будет удаляться от МКС на расстояние до 185 км. "Стыковка корабля с надирным портом гермоадаптера модуля "Наука" планируется на 22 октября в 07:31 московского времени с использованием системы автоматического сближения и стыковки "Курс", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что операция по перестыковке пройдет в автоматическом режиме под контролем космонавтов на борту МКС и специалистов Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС (Ракетно-космическая корпорация "Энергия"). Маневр пройдет для подготовки модуля "Наука" к приему нового узлового модуля "Причал". "Грузовой корабль "Прогресс МС-17" должен окончательно покинуть МКС и сойти с орбиты непосредственно перед запуском транспортного корабля-модуля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал", - уточнили в Роскосмосе.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября. По его словам, "Причал" позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового лунного корабля "Орел".

Узловой модуль должен пристыковаться к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС. Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил журналистам в Центре управления полетами, что госкомиссия проанализирует возникшие при запуске модуля "Наука" проблемы и учтет их при осеннем запуске узлового модуля.