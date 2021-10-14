Запущенные с Восточного 36 спутников OneWeb выведены на орбиту

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Все 36 британских спутников связи OneWeb, запущенных с космодрома Восточный в четверг, выведены на орбиту, говорится в сообщении Роскосмоса.

"Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от российского разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", - говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в Twitter.

Как уточнили в пресс-службе госкорпорации, последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока прошло в соответствии с заложенной специалистами Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина циклограммой полета. Аппараты были выведены на круговую орбиту высотой 450 км. Переход на орбиту высотой 1 200 км спутники осуществят с помощью собственных двигателей.

"После завершения разведения космических аппаратов разгонный блок "Фрегат" будет сведен с околоземной орбиты", - пояснили в госкорпорации, добавив, что несгораемые элементы затопят в Тихом океане. В Роскосмосе подчеркнули, что все спутники приняты на связь заказчиком.

Ракета "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный в 12:40 мск в четверг. Спутники отделялись от разгонного блока в несколько этапов. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 358.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с Восточного состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа и 14 сентября 2021 года.