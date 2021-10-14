Контроль за безопасностью на космодроме Восточный будет автоматизированным

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 14 октября. / ТАСС/. Робототехническая охранная платформа "Маркер" протестирована на космодроме Восточный в Амурской области. Это шаг к внедрению на режимном объекте автоматизированного контроля безопасности, не зависящего от человеческого фактора, сказал в четверг журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В своем Twitter Рогозин анонсировал начало "боевого дежурства" на космодроме Восточный робототехнической охранной платформы "Маркер", предназначенной для патрулирования периметра, перехвата нарушителей и борьбы с беспилотниками.

"Машина [на базе "Маркера"], которая была сегодня представлена - это одна из пяти платформ, которые есть. Мы собираемся провести испытания всех платформ здесь, на космодроме Восточный, и тем самым обеспечить, скажем так, объективный контроль за безопасностью, который не будет зависеть от состояния людей, человеческого фактора и так далее. Особый акцент сделаем на предотвращении угроз, связанных с беспилотными летательными средствами", - сказал Рогозин.

Он отметил, что основное требование для робота-охранника - оснащение собственным беспилотным летательным аппаратом, который будет уничтожать беспилотник, который вторгается в воздушное пространство в ходе проведения летных конструкторских испытаний. Кроме того, акцент делается на автономное управление машинами.

"Мы в целом рассматриваем космодром Восточный как полигон для отработки самых разных технологий. И собственно ракетно-космических, и не только. У нас очень большой опыт отрасли работы с беспилотными системами в целом. Но и, конечно, наличие летательной группировки, которая поддерживает беспилотные системы Роскосмоса, дает дополнительные преимущества", - сказал Рогозин.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи города Циолковского (возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.