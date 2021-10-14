Рогозин: запуск "Скифа" позволит избежать техногенных и экологических катастроф

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 14 октября. / ТАСС/. Запуск космического аппарата "Скиф" и спутниковой группировки "Марафон" в рамках программы "Сфера", позволяющей создать полноценную систему широкополосного интернета в России, будет способствовать предупреждению техногенных и экологических катастроф, сообщил в четверг журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В 2022 и в 2023 году [планируем] запустить прототипы малых аппаратов, которые будем запускать серийно - это программа "Марафон" и программа "Скиф". Одна из них - это широкополосный доступ к интернету, вторая - интернет-вещание, что тоже очень важно для нашей страны. У нас 70% территории в зоне вечной мерзлоты, малозаселенные территории и именно интернет-вещание позволяет обеспечить полный контроль инфраструктуры, <…> любые аномалии сразу будут фиксироваться датчиком и через космос сообщаться. То есть фактически это позволит избежать каких-то техногенных и экологических катастроф", - сказал Рогозин.

Космические аппараты "Скиф" предназначены для предоставления широкополосного доступа в интернет, они разрабатываются в рамках программы "Сфера", анонсированной в 2018 году. Помимо подсистем связи, в "Сферу" войдут аппараты дистанционного зондирования Земли. Всего в системе будет около 380 аппаратов. Развитие "Сферы" также позволит организовать в России массовое движение беспилотников как в воздушном пространстве, так и на земле.

О "Сфере" рассказал в ходе прямой линии 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи было предусмотрено утвержденной летом 2017 года программой "Цифровая экономика" (рассчитана до 2024 года).