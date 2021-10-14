{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рогозин: запуск "Скифа" позволит избежать техногенных и экологических катастроф

Космические аппараты "Скиф" предназначены для предоставления широкополосного доступа в интернет

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 14 октября. / ТАСС/. Запуск космического аппарата "Скиф" и спутниковой группировки "Марафон" в рамках программы "Сфера", позволяющей создать полноценную систему широкополосного интернета в России, будет способствовать предупреждению техногенных и экологических катастроф, сообщил в четверг журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В 2022 и в 2023 году [планируем] запустить прототипы малых аппаратов, которые будем запускать серийно - это программа "Марафон" и программа "Скиф". Одна из них - это широкополосный доступ к интернету, вторая - интернет-вещание, что тоже очень важно для нашей страны. У нас 70% территории в зоне вечной мерзлоты, малозаселенные территории и именно интернет-вещание позволяет обеспечить полный контроль инфраструктуры, <…> любые аномалии сразу будут фиксироваться датчиком и через космос сообщаться. То есть фактически это позволит избежать каких-то техногенных и экологических катастроф", - сказал Рогозин.

Космические аппараты "Скиф" предназначены для предоставления широкополосного доступа в интернет, они разрабатываются в рамках программы "Сфера", анонсированной в 2018 году. Помимо подсистем связи, в "Сферу" войдут аппараты дистанционного зондирования Земли. Всего в системе будет около 380 аппаратов. Развитие "Сферы" также позволит организовать в России массовое движение беспилотников как в воздушном пространстве, так и на земле.

О "Сфере" рассказал в ходе прямой линии 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи было предусмотрено утвержденной летом 2017 года программой "Цифровая экономика" (рассчитана до 2024 года).

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Рогозин назвал работу разгонного блока "Фрегат" великолепной
Глава Роскосмоса высоко оценил работу ракеты-носителя "Союз-2.1б" и стартового комплекса космодрома Восточный
Читать полностью