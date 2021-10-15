"Известия": РКС раскрыли подробности лунной программы СССР

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию Роскосмос) рассекретили данные о плане полета советского космического корабля на Луну. Об этом сообщила в пятницу газета " Известия " со ссылкой на отчет РКС.

В документе, который был подготовлен 56 лет назад инженерами научно-исследовательского института 885 (НИИ-885, сегодня - РКС), описано формирование принципов автономной радиоэлектронной системы управления, которая должна была обеспечить запуск на Луну ракеты с экипажем из трех человек, отмечает газета. Более того, техника сама должна была изучить площадку и выбрать место для посадки.

В РКС добавили, что в полете должна была преобладать работа автономной системы, так как ее применение не ограничено сеансами видимости с Земли. Кроме того, в схеме полета с возвращением на Землю планировался взлет ракеты с поверхности Луны, выведение его на орбиту сближения с лунным орбитальным кораблем, причаливание с последующим выходом на траекторию полета Луна - Земля и управляемым спуском на поверхность Земли, отмечается в отчете.

По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, лунный проект воплотить в жизнь было невозможно из-за отсутствия системы посадки. "Если в двигателестроении мы еще как-то могли конкурировать с американцами, то в части микроэлектроники и приборостроения СССР отставал катастрофически. Создать системы посадки, о которых говорится в документе, было невозможно", - цитирует газета Ионина.