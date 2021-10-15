Рогозин показал, где живет и работает во время командировок на космодром Восточный

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел "экскурсию" по коттеджу, в котором он живет, и рабочему месту на период командировок на космодром Восточный.
"Это мой номер: рабочий кабинет со служебной связью и рабочим пультом, а также небольшая спальня", - написал Рогозин на своей странице в Twitter. Публикации сопровождаются фотографиями коттеджа и инженерного центров.
А здесь я работаю. Рядом с Техническим комплексом космодрома #Восточный находится Инженерный центр. Тут у меня два смежных кабинета: для совещаний и центр контроля пусков, где на экраны выводится вся телеметрическая информация работы ракеты-носителя. pic.twitter.com/edAPUxXQkL— РОГОЗИН (@Rogozin) October 15, 2021
Глава Роскосмоса живет в одном из трех гостевых домов-общежитий, где размещается руководство ведущих ракетно-космических фирм.
"Рядом с Техническим комплексом космодрома Восточный находится Инженерный центр. Тут у меня два смежных кабинета: для совещаний и центр контроля пусков, где на экраны выводится вся телеметрическая информация работы ракеты-носителя", - отметил гендиректор госкорпорации.
Накануне Рогозин прибыл на космодром Восточный, где наблюдал за пуском ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" и 36 британских спутников связи OneWeb.