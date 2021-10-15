Рогозин показал, где живет и работает во время командировок на космодром Восточный

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел "экскурсию" по коттеджу, в котором он живет, и рабочему месту на период командировок на космодром Восточный.

"Это мой номер: рабочий кабинет со служебной связью и рабочим пультом, а также небольшая спальня", - написал Рогозин на своей странице в Twitter. Публикации сопровождаются фотографиями коттеджа и инженерного центров.