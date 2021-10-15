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Рогозин показал, где живет и работает во время командировок на космодром Восточный

Глава Роскосмоса живет в одном из трех гостевых домов-общежитий, где размещается руководство ведущих ракетно-космических фирм

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел "экскурсию" по коттеджу, в котором он живет, и рабочему месту на период командировок на космодром Восточный.

"Это мой номер: рабочий кабинет со служебной связью и рабочим пультом, а также небольшая спальня", - написал Рогозин на своей странице в Twitter. Публикации сопровождаются фотографиями коттеджа и инженерного центров.

Глава Роскосмоса живет в одном из трех гостевых домов-общежитий, где размещается руководство ведущих ракетно-космических фирм.

"Рядом с Техническим комплексом космодрома Восточный находится Инженерный центр. Тут у меня два смежных кабинета: для совещаний и центр контроля пусков, где на экраны выводится вся телеметрическая информация работы ракеты-носителя", - отметил гендиректор госкорпорации.

Накануне Рогозин прибыл на космодром Восточный, где наблюдал за пуском ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" и 36 британских спутников связи OneWeb.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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