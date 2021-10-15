Орбитальная станция Китая пока не планирует обмен телеметрическими данными с Россией

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 15 октября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайская орбитальная станция пока не планирует обмениваться с центрами космической связи России своими телеметрическими данными (параметрами полета). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

"В ходе предстоящей [пилотируемой] миссии ["Шэньчжоу-13"] мы не планируем [обмениваться телеметрическими данными с Россией], - заявил он. - Однако в будущем, если у нас появится такая необходимость в процессе реализации совместных проектов, можно будет приступить к технической проработке соответствующих вопросов".

Как отметил замглавы управления, подобное взаимодействие между двумя странами теоретически вполне реализуемо. "Однако на этот раз это абсолютно невозможно", - уточнил Линь Сицян.

Обмен телеметрическими данными позволяет предотвратить ЧП в околоземном пространстве. В частности, благодаря такому сотрудничеству находящиеся на орбите космические аппараты могут более оперативно избегать опасных столкновений с космическим мусором.

16 октября состоится запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-13", это шестая по счету миссия по строительству орбитальной станции КНР, она завершит первый этап проекта, в ходе которого проводятся испытания ключевого оборудования. В 2022 году Китай планирует выполнить работы второй стадии, когда будет осуществлен монтаж космических отсеков. Для этого управление программы пилотируемых космических полетов страны отправит на орбиту еще шесть аппаратов, из них два - модули "Вэньтянь" ("Вопросы к небу") и "Мэнтянь" (космическая лаборатория "Небесная мечта"), еще два - пилотируемые, а остальные - грузовые.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. метров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.