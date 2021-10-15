В Роскосмосе сообщили о восстановлении ориентации МКС в пространстве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) кратковременно теряла ориентацию во время тестирования двигателей корабля "Союз МС-18". Сейчас она восстановлена, сообщили ТАСС в пятницу в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос).

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"При тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" произошло влияние работы двигателей на ориентацию станции. В результате произошло временное изменение ориентации МКС", - отметили в РКК.

Как уточнили в "Энергии", ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. "Станции и экипажу ничего не угрожает", - подчеркнули в РКК.

Сейчас на борту МКС находятся 10 членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ. Трое из них - Новицкий, Пересильд и Шипенко - 17 октября вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18".