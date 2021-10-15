Старт "Союза-СТ-Б" со спутниками "Галилео" намечен на 1 декабря

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космическими аппаратами "Галилео" с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на 1 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пятницу в Роскосмосе.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космическими аппаратами "Галилео" запланирован на 1 декабря 2021 года", - сказали в госкорпорации.

Накануне в порт Париакабо во Французской Гвиане прибыло судно "Тукан" с двумя ракетами-носителями "Союз-СТ" и головным обтекателем, разгонными блоками "Фрегат" и другим оборудованием. Как сообщили в Роскосмосе, после разгрузки спецконтейнеры с высокотехнологичным оборудованием отправятся на хранение в монтажно-испытательный корпус комплекса запуска "Союз" в Гвианском космическом центре.

В настоящее время специалисты Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) приступили к работам по подготовке к запуску космических аппаратов европейской спутниковой системы "Галилео".

"Союз в ГКЦ" - международный космический проект госкорпорации "Роскосмос", Европейского космического агентства, Национального центра космических исследований Франции и кооперации ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России и Франции. В рамках реализации проекта специалистами ЦЭНКИ в Гвианском космическом центре был построен специальный стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-СТ". С момента первого запуска 21 октября 2011 года уже осуществлено 25 пусков ракет "Союз-СТ".