Китай осуществил запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" к орбитальной станции

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 15 октября. /ТАСС/. Китайское национальное космическое управление (CNSA) в субботу отправило к орбитальной станции КНР пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами на борту. Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере страны в 00:23 субботы по местному времени (19:25 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-эф".

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что "Шэньчжоу-13" успешно достиг околоземной орбиты. В ближайшее время будет осуществлена стыковка с национальной космической станцией. Затем экипаж приступит к выполнению поставленных перед ними задач: обслуживанию станции и проведению научных экспериментов.

Нынешний пилотируемый запуск - второй за текущий год, тайконавты пробудут на орбите вдвое дольше, чем в предыдущий раз - шесть месяцев. Как сообщил ранее заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян, в ходе этой миссии тайконавты совершат два-три выхода в открытый космос, а также осуществят ряд научных экспериментов.

"Мы верим, что после того, как будет завершено строительство китайской орбитальной станции и мы приступим к ее эксплуатации, в нашей программе примут участие космонавты из других стран", - подчеркнул он.

Китай периодически реализует пилотируемые космические проекты, первый из них ("Шэньчжоу-1") в тестовом режиме (без человека) был осуществлен в ноябре 1999 года. Пекин впервые отправил в околоземное пространство тайконавта в октябре 2003 года (Ян Ливэй), а через пять лет КНР успешно выполнила миссию по выходу человека в космос.