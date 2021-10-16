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В NASA заявили, что сотрудничают с Роскосмосом по установлению причин инцидента с МКС

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. НАСА и Роскосмос сотрудничают по установлению первопричин инцидента, приведшего к изменению ориентации МКС в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в NASA.

"Управляющие полетом продолжают оценивать данные о потере станцией ориентации из-за включения двигателей, - отметили в НАСА. - Мы и Роскосмос сотрудничаем по установлению первопричин произошедшего".

На восстановление контроля над ориентацией МКС в пятницу потребовалось около 30 минут, сейчас МКС стабильна, заявили в NASA.

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