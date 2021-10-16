Китайские космонавты с корабля "Шэньчжоу-13" вошли в главный модуль орбитальной станции

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 16 октября. /ТАСС/. Три китайских космонавта с пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" в субботу вошли в главный модуль орбитальной станции КНР и приступили к первым операциям по ее обслуживанию и эксплуатации. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

По его данным, тайконавты зашли в главный модуль "Тяньхэ" в 09:58 по пекинскому времени (04:58 мск) - примерно через три часа после успешной стыковки. Таким образом, весь путь с момента запуска "Шэньчжоу-13" с космодрома в Цзюцюане на севере Китая у них занял девять с половиной часов.

Как сообщила корреспонденту ТАСС ранее генеральный конструктор системы жизнеобеспечения программы пилотируемых космических полетов Хуан Вэйфэнь, космонавты размещены на станции с максимально возможным комфортом. Они могут постоянно общаться с находящимися на Земле родными и близкими, смотреть телепередачи. Кроме того, Китайское национальное космическое управление предоставило им большое количество продовольствия, которое включает богатый перечень блюд.

Запуск "Шэньчжоу-13" - шестая по счету миссия по строительству орбитальной станции КНР, она завершит первый этап проекта, в ходе которого проводятся испытания ключевого оборудования. В 2022 году Китай планирует выполнить работы второй стадии, когда будет осуществлен монтаж космических отсеков. Для этого управление программы пилотируемых космических полетов страны отправит на орбиту еще шесть аппаратов, из них два - модули "Вэньтянь" ("Вопросы к небу") и "Мэнтянь" (космическая лаборатория "Небесная мечта"), еще два - пилотируемые, а остальные - грузовые.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.

Стартовая площадка на севере Китая

Космодром Цзюцюань находится на высоте 1 тыс. метров над уровнем моря в 200 км к северу от одноименного города, он расположен в оазисе, в звездном городке "Дунфэн" ("Восточный ветер") посреди пустыни Бадын-Джаран, известной самыми высокими (до 500 м) неподвижными дюнами в мире. Это старейшая и самая просторная стартовая площадка КНР с обширной прилегающей территорией объекта, площадь которой достигает 2 800 кв. км. Она была создана при содействии советских специалистов еще в 1958 году, - это единственная из четырех китайских космических гаваней, предназначенная для пилотируемых миссий. За последние более чем 60 лет отсюда было запущено свыше 200 спутников, 13 кораблей серии "Шэньчжоу", а также целевой модуль "Тяньгун-1" и лаборатория "Тяньгун-2".