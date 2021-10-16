Машины-амфибии "Синие птицы" ЦВО выдвинулись в район посадки "Союза" с "киноэкипажем"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) направили поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синие птицы" из Жезказгана и Каралыка для обеспечения посадки спускаемого аппарата "Союз МС-18" с "киноэкипажем". Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой округа.

"Поисково-спасательные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулись из казахстанских городов Жезказган и Каралык в основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", - говорится в сообщении.

В составе наземной группировки четыре машины-амфибии "Синяя птица", которые доставят к месту посадки бригаду военных медиков и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов. В составе колонны есть специальный кран для эвакуации спускаемого аппарата. Две машины уже находятся в запасном районе посадки в Республике Казахстан.

Всего в обеспечении посадки от ЦВО задействовано 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

"Киноэкипаж" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко снимает первый художественный фильм в космосе о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Актриса и режиссер проведут на орбите в целом 12 суток и вернутся на Землю с космонавтом Новицким 17 октября на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-18".