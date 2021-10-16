NASA запустило исследовательский зонд Lucy к троянским астероидам Юпитера

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель Atlas V компании United Launch Alliance отправила в космос исследовательский зонд Lucy, который займется изучением троянских астероидов Юпитера. Об этом сообщается в субботу на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пуск прошел успешно. Как ожидается, зонд достигнет астероидов Юпитера в апреле 2025 года, а завершит работу в марте 2033 года. Это первая миссия НАСА к указанным астероидам. В управлении рассчитывают, что она поможет найти ответы на ряд вопросов о формировании Солнечной системы.

Троянские астероиды - небольшие небесные тела, находящиеся в точках, где гравитация Солнца и планеты уравновешиваются. Они движутся вокруг Солнца вдоль орбиты Юпитера. У этой планеты таких астероидов насчитывается около 6 тыс., в основном - в двух больших группах. У Земли пока открыт только один такой объект.