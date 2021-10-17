Командир корабля "Ю. А. Гагарин" заявил, что на борту порядок

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Экипаж космического корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") находится в порядке, сообщил командир корабля Олег Новицкий во время переговоров с Землей, транслируемых на сайте NASA.

"На борту порядок. <…> Мы вас тоже слышим довольно неплохо", - сообщил Новицкий.

Приземление спускаемого аппарата корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") ожидается в 148 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане в 07:35 мск. На нем на землю возвращаются космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Олег Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.