Корабль "Ю. А. Гагарин" с "киноэкипажем" приземлился в Казахстане

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Спускаемый аппарат корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в степи Казахстана. Трансляция посадки велась на сайте Роскосмоса.

К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться. Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, Новицкий - с 9 апреля.

Как сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала, самочувствие Новицкого, дольше других вернувшихся членов экипажа пробывшего в космосе, удовлетворительное. "Для такой длительной командировки он себя чувствует вполне удовлетворительно. Нормальное состояние. Попросил березового сока - и получил его. <…> Он уже выпил березового сока", - сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, медики сняли медицинские показатели космонавта. "Ему предстоит реабилитация гораздо более длительная, чем ребятам, которые находились 12 суток на борту", - добавил он.

Старый состав музыкальной группы "Земляне" в честь возвращения "киноэкипажа" исполнил песню "Трава у дома" в прямом эфире Первого канала. Живой концерт был дан на площадке ВДНХ у ракеты "Восток". Гитарист Игорь Романов и барабанщик Владимир Киселев специально воссоединились, чтобы отметить первый полет в космос киноэкипажа.

"Ради этого полета мы объединились с Володей Киселевым, не смогли остаться в стороне. Это по-настоящему исторический момент. Первый канал в космосе! Ребята, спасибо вам за толчок к нашему воссоединению. С нашей песней экипаж улетел и с ней приземлился", - сказал Романов.

О работе "киноэкипажа"

Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени. Как рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, актриса и режиссер работали "в ущерб полноценному сну".

Новицкий вместе с другим российским космонавтом Дубровым встречал на МКС новый российский модуль "Наука" в июле текущего года. Оба выполнили первые работы по интеграции модуля со станцией. На их счету три выхода в открытый космос, которые они совершили во время текущей экспедиции. Дубров остался на орбите до весны 2022 года, он вернется на Землю на корабле "Союз МС-19".