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В Роскосмосе заявили, что самочувствие экипажа после посадки хорошее

Спускаемый аппарат взяли под охрану

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Спускаемый аппарат корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с участниками киноэкипажа приземлился вертикально. Члены экипажа чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении Роскосмоса.

"Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-18" стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Спускаемый аппарат "Союза МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко совершил посадку в Казахстане в 07:35 мск. Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени. Как рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, актриса и режиссер работали "в ущерб полноценному сну".

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КазахстанРоссия
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