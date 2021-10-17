Камера "киноэкипажа" осталась в космосе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Видеокамера, на которую актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко снимали фильм "Вызов", осталась на МКС и будет впоследствии утилизирована. Об этом заявил в эфире Первого канала в воскресенье заместитель руководителя Центра полезной нагрузки РКК "Энергия" Дмитрий Сурин.

"Обратно, я не знаю, что им разрешили взять, но в любом случае видеокамеру вряд ли. Она еще полетает, ею, скорее всего, попользуются, а потом она будет утилизирована", - сказал Сурин.

Он отметил, что личные вещи экипажа были упакованы и уложены в корабль. "Им разрешалось по килограмму взять туда", - напомнил Сурин.

Спускаемый аппарат "Союза МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко совершил посадку в Казахстане в 07:35 мск. Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени. Как рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, актриса и режиссер работали "в ущерб полноценному сну".