Глава Роскосмоса оценил приземление "киноэкипажа" на твердую пятерку

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с участниками "киноэкипажа" на пятерку. Об этом он заявил в эфире Первого канала в воскресенье.

"Это колоссально большой труд. Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно. Корабль не упал набок, что тоже удобно, с точки зрения извлечения экипажа. Все отлично, на твердую пятерку", - сказал глава Роскосмоса.

Спускаемый аппарат "Союза МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко совершил посадку в Казахстане в 07:35 мск. Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени. Как рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, актриса и режиссер работали "в ущерб полноценному сну".