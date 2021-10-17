Эрнст заявил, что "киноэкипаж" МКС перевыполнил план по съемкам фильма "Вызов"

"Вообще безумно счастливы от того, что все так успешно завершилось, что ребята сняли даже не 100%, а 120% съемочного плана, что они блестяще себя чувствуют", - сказал он в эфире Первого канала в воскресенье.

Эрнст отметил, что отснятые кадры выглядят "потрясающе кинематографично". "Мы видели много фильмов, где имитировались невесомость и нахождение на орбите, но реальность совершенно другая", - подчеркнул он.

Гендиректор канала рассказал о том, как справился со своей первой ролью в фильме космонавт Олег Новицкий. По его словам, космонавт первые пару дней "пытался подавить улыбку, потому что когда серьезный взрослый человек оказывается перед камерой, он чувствует себя немножечко дискомфортно". "Но на третий день он уже втянулся, а на пятый он уже был профессионалом", - добавил Эрнст. Он также поблагодарил сотрудников Роскосмоса, команду спасателей МЧС и Вооруженных сил России за четкость и профессионализм. "Это высокие специалисты, и мы пытались просто им соответствовать", - резюмировал гендиректор.

Спускаемый аппарат "Союза МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко совершил посадку в Казахстане в 07:35 мск. Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени. Как рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, актриса и режиссер работали "в ущерб полноценному сну".