На МКС вместе с "киноэкипажем" отправляли контейнер с мухами-дрозофилами

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Контейнер с мухами-дрозофилами пребывал на Международной космической станции (МКС) во время продлившегося 12 дней полета "киноэкипажа", собранного для съемок фильма "Вызов". Об этом сообщил заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег Котов в эфире Первого канала.

"Есть достаточно интересные, уникальные эксперименты, которые проводились, невзирая на то, что на заключительном этапе был проект "Вызов", но это, тем не менее, не помешало экипажу выполнить научную программу. <...> В частности, вернулся еще один важный научный экипаж - это мухи-дрозофилы, которые в специальном контейнере пролетали 12 суток. Ровно столько, сколько наш "киноэкипаж", - сказал он.

Котов подчеркнул, что сразу после приземления экипажа ученые начали проводить эксперименты с мухами. "То есть смотрят, как мухи переносят невесомость, какое на них воздействие оказал космический полет", - пояснил он.

Спускаемый аппарат "Союза МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко совершил посадку в Казахстане в 07:35 мск в воскресенье. Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени. Как рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, актриса и режиссер работали "в ущерб полноценному сну".