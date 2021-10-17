Экипаж китайской космической станции начал разгрузку грузового корабля "Тяньчжоу-3"

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Экипаж китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" в воскресенье приступил к разгрузке космического корабля "Тяньчжоу-3", в котором находится продовольствие, оборудование и другой необходимый для пребывания космонавтов на орбите груз. Об этом говорится в сообщении Программы пилотируемых полетов Китайского национального космического управления (CNSA), опубликованном в официальном аккаунте в социальной сети WeChat.

"В воскресенье в 09:50 по пекинскому времени (04:50 мск) члены экипажа "Шэньчжоу-13" успешно вошли в грузовой корабль "Тяньчжоу-3", - сказано в сообщении. Как отмечается, далее тайконавты (принятое в Китае наименование участников космических полетов) выполнят работы по перемещению грузов и прочие связанные с этим задачи.

Китай в апреле вывел на орбиту базовый модуль национальной космической станции. С 17 июня по 16 сентября на станции работали трое космонавтов из экипажа "Шэньчжоу-12". За это время тайконавты совершили два выхода в открытый космос для монтажа оборудования.

20 сентября Китай отправил на орбиту грузовой транспорт "Тяньчжоу-3". В ночь с 15 на 16 октября по местному времени к станции был запущен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13". Ожидается, что новый экипаж пробудет на орбите около шести месяцев.

В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и завершится в 2022 году. Программа предусматривает еще шесть запусков: доставку на орбиту еще двух лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэньтянь", двух грузовых кораблей и двух пилотируемых экспедиций с тайконавтами. Общая масса станции составит более 90 тонн. На ней смогут одновременно работать три космонавта и до шести человек при смене экипажа. Срок эксплуатации станции составит около 10 лет.

После завершения формирования основных элементов станции на ту же орбиту будет выведен автономный модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом. Диаметр его зеркала составит 2 м. Модуль будет оснащен собственными двигателями: предполагается, что он время от времени будет пристыковываться к станции для ремонта, дозаправки и обслуживания оборудования.