Киноэкипаж прибыл в Звездный городок для прохождения реабилитации после пребывания на МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 17 октября. / ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые вернулись в воскресенье с МКС после съемок фильма, прибыли в Звездный городок, где им предстоит пройти реабилитацию, передает корреспондент ТАСС.

В Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) ранее сообщали ТАСС, что сроки восстановления будут зависеть от самочувствия участников полета. После коротких полетов они обычно занимают около недели. В свою очередь гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что реабилитация Новицкого займет больше времени, так как он совершил длительный полет в космос.

Спускаемый аппарат "Союза МС-18" совершил посадку в Казахстане в 07:35 мск в воскресенье. Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.