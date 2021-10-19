Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" доставили на Байконур для запуска в декабре

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Самолет Ан-124 доставил два спутника связи в аэропорт Крайний (Казахстан) в рамках подготовки к декабрьскому запуску с космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"В понедельник, 18 октября 2021 года, на космодром Байконур прибыли космические аппараты "Эскпресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Они были доставлены в аэропорт Крайний самолетом Ан-124", - говорится в сообщении.

Затем специалисты Космического центра "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Роскосмоса) выполнили выгрузку аппаратов и обеспечили транспортирование на площадку № 92 космодрома Байконур.

"Следующий этап технологических мероприятий - прием изделий и их автономная подготовка в монтажно-испытательном корпусе", - добавили в Роскосмосе.

На ракете-носителе "Протон-М" планируется отправка на орбиту двух спутников связи "Экспресс" - "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Ранее эти спутники предполагалось запустить в 2020 году. В сентябре прошлого года гендиректор ИСС им. М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов в интервью ТАСС сообщил, что их производство задерживается из-за поздней поставки полезной нагрузки для этих аппаратов из Италии в связи с пандемией коронавируса. В декабре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск спутников перенесен на конец 2021 года.