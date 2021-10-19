Клим Шипенко рассказал, что полет в космос изменил его взгляд на кино

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полет в космос изменил взгляд Клима Шипенко на кино, снять такой фильм, какой получилось снять на МКС, на Земле режиссер бы не смог. Об этом он рассказал на послеполетной пресс-конференции в ТАСС.

"Мой полет был связан со съемками фильма, я понял, что снять фильм таким, как я его там снял, я здесь, на Земле, не смог бы. Это важно. Космос подсказывал такие решения, виды потрясающие, которые ты на Земле представляешь по фотографиям, а когда видишь своими глазами и есть возможность передать это с помощью камеры, такого даже придумать нельзя на Земле. Это опыт взгляда на кино, на мир с космической орбиты произошел", - сказал Шипенко. Он отметил, что ему еще предстоит вернуться в обычный ритм жизни, но его взгляд на кино уже изменился.

По словам режиссера, после приземления он чувствовал себя "немножечко в дыму". "Заносило, шатало, ощущения, как будто надо вспоминать, как этот процесс [ходьбы] происходит", - поделился Шипенко.

Юлия Пересильд назвала свое самочувствие после полета "терпимым" и "достаточно бодрым". "Я пытаюсь все [предметы] держать в руках, потому что ощущение сохранилось, что если на секунду что-то выпускаешь, то оно улетает. У меня все было приклеено [на МКС]", - рассказала актриса.

Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись в воскресенье с МКС после съемок фильма. Они находятся в Звездном городке, где проходят реабилитацию.

Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в истории снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Олег Новицкий находился на МКС с 9 апреля. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.