Клим Шипенко считает, что снятый в космосе фильм сможет окупить свой бюджет в прокате

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Режиссер Клим Шипенко снял на МКС около 30 часов материала, он предположил, что фильм под рабочим названием "Вызов" сможет окупить в прокате свой бюджет. Об этом он рассказал на послеполетной пресс-конференции в ТАСС.

"Порядка 30 террабайт [было снято на МКС], это много, 30 с чем-то часов. Думаю, в фильме из этого будет после монтажа порядка 25-35 минут <…> Виды Земли сняли впрок, у нас была хорошая камера, я решил, что на нее надо снять все, чтобы было минимальное вторжение графики", - рассказал Шипенко.

Он подчеркнул, что кино в целом "способно зарабатывать большие деньги". "Думаю, что фильм окупится, у меня есть такие ожидания, они не беспочвенные. Есть интерес мировой, со стороны людей из разных стран, они пишут нам. Мне кажется, что кино, если оно выходит на международный уровень, может окупить бюджет", - поделился режиссер.

Работа над фильмом

Работа над картиной под рабочим названием "Вызов" продолжится на Земле приблизительно до конца 2022 года, дата релиза пока не определена.

"Я думаю, что фильм будет делаться до конца следующего года. Дальше продюсеры совместно с прокатчиками выберут дату релиза, которая будет идеально подходить этому фильму", - сказал Шипенко, отвечая на вопрос относительно возможной даты премьеры.

По его словам, процесс съемок на МКС стал настоящим вызовом, поскольку ему самому и актрисе Юлии Пересильд пришлось вдвоем принять на себя обязанности целой съемочной группы. Он отметил, что сценарий в ходе работы корректировался "исходя из обстоятельств", например, какие-то советы относительно диалогов давали сами космонавты. "Это нормальный процесс", - пояснил режиссер.

Пересильд отметила, что съемки на МКС шли постоянно. "Спасибо Антону Шкаплерову, спасибо Олегу Новицкому, спасибо Пете Дуброву за то, что они в какой-то момент подключились к нам и, несмотря на то, что у них было огромное количество задач, которые им нужно было выполнять, они ночами продолжали с нами работать, продолжали снимать наш фильм", - рассказала она.

Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись в воскресенье с МКС после съемок фильма. Они находятся в Звездном городке, где проходят реабилитацию.

Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в истории снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Олег Новицкий находился на МКС с 9 апреля. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие также российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.