Космонавт сообщил, что Шипенко и Пересильд не создавали бытовых проблем на МКС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд не создавали проблем на МКС в бытовом плане благодаря хорошей подготовке в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом сообщил космонавт Олег Новицкий во время конференции в ТАСС, которая проходит в онлайн-формате совместно с госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и ЦПК.

Не только кино. Почему "Вызов" — это подготовка к космонавтике будущего

"Я только вчера во время вечернего чаепития ребятам говорил откровенно, что было изначально предвзятое отношение к ним, которое очень быстро изменилось, поскольку они очень быстро выключились в работу. И показали свой высокий уровень подготовки благодаря специалистам ЦПК, то есть больших проблем в бытовом плане, это самое главное, на станции не создавали", - сказал Новицкий.

"Мы чувствовали себя с ними довольно комфортно", - добавил он.

Космонавт Новицкий, актриса Пересильд и режиссер Шипенко вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союза МС-18"), который совершил посадку в Казахстане в 07:35 мск в воскресенье. Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты - Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.